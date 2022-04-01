UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нуланд о потерях РФ: по нашим оценкам, убиты более 10 тысяч россиян

Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Соединенные Штаты Америки оценивают потери России в войне против Украины в более 10 тысяч убитых военных. Вашингтон выступает за урегулирование на переговорах, но Москва к этому еще не готова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд для "Настоящего времени".

По ее словам, Украина и ее западные союзники настаивают на прекращении огня.

"К сожалению, Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия. Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убиты более 10 тысяч россиян. Но пока не будет настоящего перемирия - не будет серьезных переговоров", - отметила Нуланд.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ оценивает российские потери в живой силе в около 17 500 военнослужащих. Отметим, данные на 1 апреля еще не обнародованы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиНуландВойна России против Украины