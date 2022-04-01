RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нуланд про втрати РФ: за нашими оцінками, вбито понад 10 тисяч росіян

Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки оцінюють втрати Росії у війні проти України у понад 10 тисяч убитих військових. Вашингтон виступає за врегулювання на переговорах, але Москва до цього ще не готова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд для "Настоящего времени".

За її словами, Україна та її західні союзники наполягають на припиненні вогню.

"На жаль, Росія поки не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія. Російська сторона несе неймовірні втрати. За нашими оцінками, вбито понад 10 тисяч росіян. Але поки не буде справжнього перемир'я - не буде серйозних переговорів", - зазначила Нуланд.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ оцінює Російські втрати в живій силі в близько 17 500 військовослужбовців. Зазначимо, дані на 1 квітня ще не оприлюднені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиНуландВійна Росії проти України