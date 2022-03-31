Около 17 500 человек: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские оккупанты потеряли около 17 500 военнослужащих. В то же время украинским военным удалось уничтожить более 600 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook .

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