Около 17 500 человек: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ
Фото: Оккупанты в Украине потеряли уже 17500 человек личного состава (facebook.com/mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские оккупанты потеряли около 17 500 военнослужащих. В то же время украинским военным удалось уничтожить более 600 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 17 500 человек
- танки - 614 единиц
- боевые бронированные машины - 1735 единицы
- артиллерийские системы - 311 единиц
- РСЗО - 96 единиц
- средства ПВО - 54 единиц
- самолеты - 135 единица
- вертолеты - 131 единица
- автомобильная техника - 1201 единиц
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 75 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 83 единица
- специальная техника - 22 единица
- пусковые установки - 4 единиц
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
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