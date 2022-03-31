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Около 17 500 человек: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ

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Киев, Четверг 31 марта 2022 09:26
Около 17 500 человек: Генштаб рассказал о боевых потерях РФ Фото: Оккупанты в Украине потеряли уже 17500 человек личного состава (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские оккупанты потеряли около 17 500 военнослужащих. В то же время украинским военным удалось уничтожить более 600 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника:

  • личный состав - около 17 500 человек
  • танки - 614 единиц
  • боевые бронированные машины - 1735 единицы
  • артиллерийские системы - 311 единиц
  • РСЗО - 96 единиц
  • средства ПВО - 54 единиц
  • самолеты - 135 единица
  • вертолеты - 131 единица
  • автомобильная техника - 1201 единиц
  • корабли/катера - 7 единиц
  • цистерны с ГСМ - 75 единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 83 единица
  • специальная техника - ​​22 единица
  • пусковые установки - 4 единиц

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.

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