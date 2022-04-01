Нуланд о потерях РФ: по нашим оценкам, убиты более 10 тысяч россиян

Соединенные Штаты Америки оценивают потери России в войне против Украины в более 10 тысяч убитых военных. Вашингтон выступает за урегулирование на переговорах, но Москва к этому еще не готова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд для "Настоящего времени".

"К сожалению, Россия пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия. Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убиты более 10 тысяч россиян. Но пока не будет настоящего перемирия - не будет серьезных переговоров", - отметила Нуланд.

По ее словам, Украина и ее западные союзники настаивают на прекращении огня.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ оценивает российские потери в живой силе в около 17 500 военнослужащих. Отметим, данные на 1 апреля еще не обнародованы.

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