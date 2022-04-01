Нуланд про втрати РФ: за нашими оцінками, вбито понад 10 тисяч росіян

Сполучені Штати Америки оцінюють втрати Росії у війні проти України у понад 10 тисяч убитих військових. Вашингтон виступає за врегулювання на переговорах, але Москва до цього ще не готова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд для "Настоящего времени".

"На жаль, Росія поки не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія. Російська сторона несе неймовірні втрати. За нашими оцінками, вбито понад 10 тисяч росіян. Але поки не буде справжнього перемир'я - не буде серйозних переговорів", - зазначила Нуланд.

За її словами, Україна та її західні союзники наполягають на припиненні вогню.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ оцінює Російські втрати в живій силі в близько 17 500 військовослужбовців. Зазначимо, дані на 1 квітня ще не оприлюднені.

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