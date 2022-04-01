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Нуланд про втрати РФ: за нашими оцінками, вбито понад 10 тисяч росіян

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Вашингтон, П'ятниця 01 квітня 2022 11:31
Нуланд про втрати РФ: за нашими оцінками, вбито понад 10 тисяч росіян Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки оцінюють втрати Росії у війні проти України у понад 10 тисяч убитих військових. Вашингтон виступає за врегулювання на переговорах, але Москва до цього ще не готова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд для "Настоящего времени".

За її словами, Україна та її західні союзники наполягають на припиненні вогню.

"На жаль, Росія поки не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія. Російська сторона несе неймовірні втрати. За нашими оцінками, вбито понад 10 тисяч росіян. Але поки не буде справжнього перемир'я - не буде серйозних переговорів", - зазначила Нуланд.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ оцінює Російські втрати в живій силі в близько 17 500 військовослужбовців. Зазначимо, дані на 1 квітня ще не оприлюднені.

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