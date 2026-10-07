НРК тараном знищив ворожий FPV-дрон: відео бою безпілотників

"Покровський напрямок. Під час повернення з бойового завдання наземний роботизований комплекс 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ДШВ потрапив під переслідування ворожого FPV-дрона", - йдеться у повідомленні військових.

Зазначається, що оператори українського наземного робота спочатку спробували маневрувати, щоб уникнути ураження, а потім "на характері" пішли на таран і вийшли переможцями цієї безпілотної битви.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, наземні роботи залишаються однією з найдинамічніших тем українського оборонпрому останніх місяців. Так, хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.