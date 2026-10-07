UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

НРК тараном знищив ворожий FPV-дрон: відео бою безпілотників

13:25 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: НРК тараном знищив ворожий FPV-дрон (militarnyi.com)

Наземний роботизований комплекс Сил оборони України тараном ліквідував російський FPV-дрон, перемігши у дуелі безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Покровський напрямок. Під час повернення з бойового завдання наземний роботизований комплекс 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ДШВ потрапив під переслідування ворожого FPV-дрона", - йдеться у повідомленні військових.

Зазначається, що оператори українського наземного робота спочатку спробували маневрувати, щоб уникнути ураження, а потім "на характері" пішли на таран і вийшли переможцями цієї безпілотної битви.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, наземні роботи залишаються однією з найдинамічніших тем українського оборонпрому останніх місяців. Так, хорватський НРК Komodo від Rheinmetall у вересні пройшов випробування з наведення мостів.

Окрім того, напередодні стало відомо, що Третій армійський корпус вперше у світі десантував НРК з бомберів у тил ворога. Під час операції "Вівальді" окупантів атакували НРК-камікадзе, закинуті на понад 10 кілометрів углиб тилу.

Також ми писали, що бійці батальйону НРК Alter Ego у складі 93-ї окремої механізованої бригади розробили унікальну технологію, яка дозволяє здійснювати десантування НРК за допомогою дронів. Зазначається, що системи, де один дрон доставляє іншого у зону виконання завдання, називають "marsupials".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вторгнення Росії до УкраїниДрони