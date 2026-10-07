НРК тараном уничтожил вражеский FPV-дрон: видео боя беспилотников

"Покровское направление. При возвращении с боевой задачи наземный роботизированный комплекс 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ДШУ попал под преследование вражеского FPV-дрона", - говорится в сообщении военных.

Отмечается, что операторы украинского наземного робота сначала попытались маневрировать во избежание поражения, а затем "на характере" пошли на таран и вышли победителями этой беспилотной битвы.

Как ранее сообщалось, наземные работы остаются одной из самых динамичных тем украинского оборонпрома последних месяцев. Так, хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.