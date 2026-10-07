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НРК тараном уничтожил вражеский FPV-дрон: видео боя беспилотников

13:25 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: НРК тараном уничтожил вражеский FPV-дрон (militarnyi.com)

Наземный роботизированный комплекс сил обороны Украины тараном ликвидировал российский FPV-дрон, победив в дуэли беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Покровское направление. При возвращении с боевой задачи наземный роботизированный комплекс 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ДШУ попал под преследование вражеского FPV-дрона", - говорится в сообщении военных.

Отмечается, что операторы украинского наземного робота сначала попытались маневрировать во избежание поражения, а затем "на характере" пошли на таран и вышли победителями этой беспилотной битвы.

Как ранее сообщалось, наземные работы остаются одной из самых динамичных тем украинского оборонпрома последних месяцев. Так, хорватский НРК Komodo от Rheinmetall в сентябре прошел испытания по наводке мостов.

Кроме того, накануне стало известно, что третий армейский корпус впервые в мире десантировал НРК из бомберов в тыл врага. Во время операции "Вивальди" окупантов атаковали НРК-камикадзе, заброшенные более чем на 10 километров вглубь тыла.

Также мы писали, что бойцы батальона НРК Alter Ego в составе 93-й отдельной механизированной бригады разработали уникальную технологию, позволяющую десантировать НРК с помощью дронов. Отмечается, что системы, где один дрон доставляет другой в зону выполнения задания, называют "marsupials".

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