Опрошенные РБК-Украина производители роботизированных комплексов уверены, что в ближайшее время НРК не сможет заменить бронеавтомобили на фронте.

Об этом говорится в статье РБК-Украина " Без людей в наступление: как развиваются украинские НРК и чего ждать в будущем ".

Так, СЕО Ratel Robotics Тарас Остапчук в комментарии РБК-Украина отметил, что сегодня речь не идет о полной замене бронетехники или пикапов, а речь идет о перераспределении задач.

Наземные роботизированные комплексы сегодня берут на себя значительную часть логистики на передовой, особенно там, где использование техники с экипажем создает слишком высокие риски для людей. И это не вопрос ближайших пяти или десяти лет. Процесс уже активно проходит.

По мнению Остапчука, в 2027 году у линии боевого столкновения почти вся логистика может выполняться с помощью НРК. Но это не значит, что бронетехника станет ненужной. Она имеет свои задачи, в частности перевозку личного состава, защищенную транспортировку и работу на маршрутах, где нужна скорость и бронезащита.

Отдельный вектор – это переоборудование пикапов и БТР в беспилотные системы. CEO TechUnity в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что технически это возможно. Однако следует оценивать экономическую целесообразность. Переоборудование подразумевает интеграцию дистанционного управления, электроники, систем безопасности и резервирования. Во многих случаях проще и дешевле создать специализированный НРК, который изначально проектировался для работы без экипажа.

Для массового переоборудования тяжелой и габаритной техники может появиться запрос от подразделений Сил обороны Украины. Единичные запросы и интеграции происходят, но это не массовая потребность.