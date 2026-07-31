НПЗ та Wildberries могли потрапити під атаку у Волгограді

За повідомленням OSINT-ерів, під удар могло потрапити відразу два об'єкти. Першим могли вразити НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який є одним з найбільших нафтопереробних заводів у РФ.

Цей НПЗ виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які мають важливе значення для економіки Росії й забезпечення паливом цивільного та державного секторів, а також армії окупантів.

Щорічно НПЗ переробляє близько 13–15 млн тонн нафти (приблизно 5 % від загальноросійського обсягу).

Крім того, в результаті удару міг загорітись розподільчий центр Wildberries. Це логістичний комплекс площею 44 000 квадратних метрів й він є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей.

Exilenova+ інформує, що у Волгограді працюють БПЛА зі скидами. Інша інформація все ще уточнюється.