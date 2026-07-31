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НПЗ та Wildberries могли потрапити під атаку у Волгограді

04:52 31.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про наслідки удару по об'єктах у російському місті?
aimg Пилип Бойко
Фото: пожежа у Волгограді після атаки (Exilenova+)

Російське місто Волгоград, що знаходиться приблизно на відстані у 350 кілометрів від кордону з Україною, потрапило під атаку. Поки що невідомо, чим саме було завдано ударів: дронами чи ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+.

За повідомленням OSINT-ерів, під удар могло потрапити відразу два об'єкти. Першим могли вразити НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який є одним з найбільших нафтопереробних заводів у РФ.

Цей НПЗ виробляє бензин, дизельне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, які мають важливе значення для економіки Росії й забезпечення паливом цивільного та державного секторів, а також армії окупантів.

Щорічно НПЗ переробляє близько 13–15 млн тонн нафти (приблизно 5 % від загальноросійського обсягу).

Крім того, в результаті удару міг загорітись розподільчий центр Wildberries. Це логістичний комплекс площею 44 000 квадратних метрів й він є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей.

Exilenova+ інформує, що у Волгограді працюють БПЛА зі скидами. Інша інформація все ще уточнюється.

Контекст події

Нагадаємо, за останні два місяці українські безпілотники вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це з дефіцитом пального зіткнулися приблизно 50 мільйонів росіян.

Удари України по російських НПЗ у глибокому тилу призвели не лише до нестачі пального на АЗС, а й почали позначатися на економіці країни загалом. Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що паливна криза вже впливає на ціни товарів і послуг.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Wildberries розглядає можливість перенесення частини своїх логістичних потужностей до Казахстану. На тлі атак українських дронів компанія терміново шукає нові складські приміщення.

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НПЗРосійська Федерація