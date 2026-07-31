НПЗ и Wildberries могли попасть под атаку в Волгограде

По сообщению OSINT-эров, под удар могло попасть сразу два объекта. Первым могли поразить НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", являющийся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ.

Этот НПЗ производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты, имеющие важное значение для экономики России и обеспечение топливом гражданского и государственного секторов, а также армии оккупантов.

Ежегодно НПЗ перерабатывает около 13-15 млн тонн нефти (около 5% общероссийского объема).

Кроме того, в результате удара мог загореться распределительный центр Wildberries. Это логистический комплекс площадью 44 000 квадратных метров и является ключевым логистическим узлом для Волгоградской, Астраханской и соседних областей.

Exilenova+ информирует, что в Волгограде работают БПЛА со сбросами. Другая информация все еще уточняется.