ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

НПЗ у Киришах призупинив переробку нафти після удару України, - Reuters

16:50 05.05.2026 Вт
2 хв
В останні роки завод переробляв близько 18 млн тонн на рік - приблизно 7% по РФ
aimg Анастасія Никончук
НПЗ у Киришах призупинив переробку нафти після удару України, - Reuters Фото: МНС РФ ( t.me mchs_official)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про пожежу в промисловій зоні Киришів, тоді як джерела в галузі заявили про припинення переробки на НПЗ після атаки безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Генштаб ЗСУ оцінив збитки від ударів по порту і НПЗ в Туапсе

Зупинка роботи заводу

Великий російський нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" припинив переробку у вівторок, 5 травня, після атаки безпілотників.

За даними джерел у галузі, удари призвели до пошкодження обладнання і спричинили загоряння на території підприємства.

Пошкодження установок

Співрозмовники, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, повідомили, що внаслідок атаки було виведено з ладу три з чотирьох установок первинної перегонки нафти.

Крім того, пошкоджень зазнали й окремі вторинні технологічні блоки.

Терміни відновлення

Оцінити терміни ремонту наразі важко. За словами джерел, характер пошкоджень потребує додаткової оцінки, перш ніж можна буде говорити про відновлення роботи.

Реакція влади і компанії

Компанія "Сургутнефтегаз", що контролює завод, не надала оперативного коментаря.

Значення підприємства

Потужності НПЗ становлять близько 20 млн тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 400 тисячам барелів на добу.

В останні роки завод переробляв близько 18 млн тонн щорічно, забезпечуючи близько 7% загального обсягу переробки нафти в Росії.

Нагадуємо, що Служба безпеки України спільно з підрозділами Сил оборони завдала удару по нафтопереробному заводу "Киришинефтеоргсинтез" і нафтоперекачувальній станції "Кириші" в Ленінградській області РФ, унаслідок чого на об'єктах виникли масштабні пожежі.

Зазначимо, що супутникові дані NASA підтвердили загоряння на нафтопереробному заводі в місті Кириші Ленінградської області РФ, яке було зафіксоване після атаки безпілотників у ніч на 5 травня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Дрони Російська Федерація
Новини
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним