НПЗ у Киришах призупинив переробку нафти після удару України, - Reuters
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про пожежу в промисловій зоні Киришів, тоді як джерела в галузі заявили про припинення переробки на НПЗ після атаки безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
Зупинка роботи заводу
Великий російський нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" припинив переробку у вівторок, 5 травня, після атаки безпілотників.
За даними джерел у галузі, удари призвели до пошкодження обладнання і спричинили загоряння на території підприємства.
Пошкодження установок
Співрозмовники, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, повідомили, що внаслідок атаки було виведено з ладу три з чотирьох установок первинної перегонки нафти.
Крім того, пошкоджень зазнали й окремі вторинні технологічні блоки.
Терміни відновлення
Оцінити терміни ремонту наразі важко. За словами джерел, характер пошкоджень потребує додаткової оцінки, перш ніж можна буде говорити про відновлення роботи.
Реакція влади і компанії
Компанія "Сургутнефтегаз", що контролює завод, не надала оперативного коментаря.
Значення підприємства
Потужності НПЗ становлять близько 20 млн тонн нафти на рік, що еквівалентно приблизно 400 тисячам барелів на добу.
В останні роки завод переробляв близько 18 млн тонн щорічно, забезпечуючи близько 7% загального обсягу переробки нафти в Росії.
Нагадуємо, що Служба безпеки України спільно з підрозділами Сил оборони завдала удару по нафтопереробному заводу "Киришинефтеоргсинтез" і нафтоперекачувальній станції "Кириші" в Ленінградській області РФ, унаслідок чого на об'єктах виникли масштабні пожежі.
Зазначимо, що супутникові дані NASA підтвердили загоряння на нафтопереробному заводі в місті Кириші Ленінградської області РФ, яке було зафіксоване після атаки безпілотників у ніч на 5 травня.