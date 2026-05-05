ua en ru
Вт, 05 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Удар по Полтавской области Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

НПЗ в Киришах приостановил переработку нефти после удара Украины, - Reuters

16:50 05.05.2026 Вт
2 мин
В последние годы завод перерабатывал около 18 млн тонн в год — примерно 7% по РФ
aimg Анастасия Никончук
НПЗ в Киришах приостановил переработку нефти после удара Украины, - Reuters Фото: МЧС РФ ( t.me mchs_official)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о пожаре в промышленной зоне Киришей, тогда как источники в отрасли заявили о приостановке переработки на НПЗ после атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: Генштаб ВСУ оценил ущерб от ударов по порту и НПЗ в Туапсе

Остановка работы завода

Крупный российский нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" прекратил переработку во вторник, 5 мая, после атаки беспилотников.

По данным источников в отрасли, удары привели к повреждению оборудования и вызвали возгорание на территории предприятия.

Повреждение установок

Собеседники, общавшиеся с журналистами на условиях анонимности, сообщили, что в результате атаки были выведены из строя три из четырех установок первичной перегонки нефти.

Кроме того, повреждения получили и отдельные вторичные технологические блоки.

Сроки восстановления

Оценить сроки ремонта на данный момент затруднительно. По словам источников, характер повреждений требует дополнительной оценки, прежде чем можно будет говорить о возобновлении работы.

Реакция властей и компании

Контролирующая завод компания "Сургутнефтегаз" не предоставила оперативного комментария.

Значение предприятия

Мощности НПЗ составляют около 20 млн тонн нефти в год, что эквивалентно примерно 400 тысячам баррелей в сутки.

В последние годы завод перерабатывал порядка 18 млн тонн ежегодно, обеспечивая около 7% общего объема переработки нефти в России.

Напоминаем, что Служба безопасности Украины совместно с подразделениями Сил обороны осуществила удар по нефтеперерабатывающему заводу "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающей станции "Кириши" в Ленинградской области РФ, в результате чего на объектах возникли масштабные пожары.

Отметим, что спутниковые данные NASA подтвердили возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши Ленинградской области РФ, которое было зафиксировано после атаки беспилотников в ночь на 5 мая.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Дрони Российская Федерация
Новости
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Аналитика
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной