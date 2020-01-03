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НПЗ Беларуси перестали получать нефть из РФ

Новости » Энергетика     03.01.2020 - 09:54
НПЗ Беларуси перестали получать нефть из РФ
Фото: флаги Беларуси и России (tsargrad.tv)

Контракт на поставку нефти из России в Беларусь до сих пор не были заключены

Российская Федерация прекратила экспорт нефти на на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, контракт на поставку нефти из России до сих пор не были заключены.

"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены", - рассказал представитель одного из предприятий.

Текущие запасы нефти позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Официальные представители концерна "Белнефтехим" прекращение поставок нефти из Российской Федерации пока не прокомментировали.

Напомним, у Беларуси и Российской Федерации остался ряд несогласованных вопросов по интеграции государств. Правительства стран должны согласовать вопросы формирования цен на нефть и газ, последствий реализации налогового маневра и устранение барьеров относительно доступа товаров на внутренние национальные рынки.

Кроме того, 31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти и поручил завершить переговоры с Россией и начать альтернативные поставки.

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