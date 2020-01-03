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НПЗ Білорусі перестали отримувати нафту з РФ

Новини » Енергетика     03.01.2020 - 09:54
НПЗ Білорусі перестали отримувати нафту з РФ
Фото: прапори Білорусі і Росії (tsargrad.tv)

Контракт на постачання нафти з Росії в Білорусь досі не були укладені

Російська Федерація припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, контракт на постачання нафти з Росії до цих пір не були укладені.

"Ми працюємо зі зниженою завантаженням на залишках сировини, які були накопичені в грудні. Контракти на постачання нафти, як і раніше, не укладено", - розповів представник одного з підприємств.

Поточні запаси нафти дозволять зберегти завантаження НПЗ на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

Офіційні представники концерну "Белнофтохім" припинення поставок нафти з Російської Федерації поки не прокоментували.

Нагадаємо, у Білорусі та Російської Федерації залишився низку неузгоджених питань щодо інтеграції держав. Уряди країн повинні погодити питання формування цін на нафту і газ, наслідків реалізації податкового маневру та усунення бар'єрів щодо доступу товарів на внутрішні національні ринки.

Крім того, 31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу на тему поставок і переробки нафти і доручив завершити переговори з Росією і почати альтернативні поставки.

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