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Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ по нефти

Новости » Политика     31.12.2019 - 17:19
Лукашенко поручил завершить переговоры с РФ по нефти
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Также президент Беларуси поручил начать альтернативные поставки

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти и поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и начать альтернативные поставки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что пригласил участников совещания, чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также рассказал, что у него состоялся разговор с министром энергетики России Александром Новаком.

"Только что мы закончили этот разговор. Я передал ему наши договоренности с президентом Путиным… Вышел напрямую на министра (не по протоколу), потому что завтра первое число, а у нас нет контрактов на поставку нефти в Беларусь», - сказал Лукашенко.

По итогам совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, в Минске проходила пятая за последний месяц акция против углубления интеграции Беларуси и Российской Федерации.

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