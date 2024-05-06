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НП у Кропивницькому. Місто охопила масштабна пожежа, перевіряють якості повітря

Фото: у Кропивницькому масштабна пожежа на підприємстві "Хімрезерв" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Кропивницьку сталась надзвичайна подія техногенного характеру - горить підприємство "Хімрезерв". Вогонь вдалось локалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрія Райковича.

Як відзначив Райкович, пожежа на об'єкті не пов'язана з військовою агресією Росії. За його словами, згідно з попереднім визначенням - це надзвичайна подія техногенного характеру.

"Дав завдання управлінню з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення ОВА оперативно залучити спеціалістів ДП обласний центр контролю та профілактики хвороб до дослідження якості повітря", - відзначив голова ОВА. 

Пізніше він повідомив, що вогнеборцям вдалось локалізувати вогонь на об'єкті. На жаль, рятувальники виявили одного загиблого. 

Відома причина займання 

Як пише Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС), на території резервуарного парку підприємства загорілася ємність з рідинами.

Вогонь вдалося локалізувати  вже о 14:15. Наразі рятувальники продовжують його ліквідацію. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як вчора, 5 квітня, у центрі Чернігова стався вибух у приміщенні банку.

Також нещодавно пожежа сталась на деревообробному підприємстві Миколаєва. Тоді ж вогонь охопив територію площею 2000 квадратних метрів.

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КропивницькийКіровоградська область