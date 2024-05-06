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ЧП в Кропивницком. Город охватил масштабный пожар, проверяют качества воздуха

Фото: в Кропивницком масштабный пожар на предприятии "Химрезерв" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Кропивницке произошло чрезвычайное событие техногенного характера - горит предприятие "Химрезерв". Огонь удалось локализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича.

Как отметил Райкович, пожар на объекте не связан с военной агрессией России. По его словам, согласно предварительному определению - это чрезвычайное событие техногенного характера.

"Дал задание управлению по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения ОВА оперативно привлечь специалистов ГП областной центр контроля и профилактики болезней к исследованию качества воздуха", - отметил глава ОВА.

Позже он сообщил, что пожарным удалось локализовать огонь на объекте. К сожалению, спасатели обнаружили одного погибшего.

Известная причина возгорания

Как пишет Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), на территории резервуарного парка предприятия загорелась емкость с жидкостями.

Огонь удалось локализовать уже в 14.15. В настоящее время спасатели продолжают его ликвидацию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как вчера, 5 апреля, в центре Чернигова произошел взрыв в помещении банка.

Также недавно пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии Николаева. Тогда же огонь охватил территорию площадью 2000 квадратных метров.

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КропивницкийКировоградская область