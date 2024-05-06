ЧП в Кропивницком. Город охватил масштабный пожар, проверяют качества воздуха

Как отметил Райкович, пожар на объекте не связан с военной агрессией России. По его словам, согласно предварительному определению - это чрезвычайное событие техногенного характера.

"Дал задание управлению по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения ОВА оперативно привлечь специалистов ГП областной центр контроля и профилактики болезней к исследованию качества воздуха", - отметил глава ОВА.

Позже он сообщил, что пожарным удалось локализовать огонь на объекте. К сожалению, спасатели обнаружили одного погибшего.

Известная причина возгорания

Как пишет Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), на территории резервуарного парка предприятия загорелась емкость с жидкостями.

Огонь удалось локализовать уже в 14.15. В настоящее время спасатели продолжают его ликвидацию.