У Миколаєві спалахнула масштабна пожежа, горіло підприємство (фото наслідків)

Масштабна пожежа сталася у Миколаєві в ніч на 4 травня. Там горіло деревообробне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Миколаївській області.

Як зазначають у ДСНС, до ліквідації пожежі залучили тактичний робот Magirus Wolf R1. Гасіння ускладнюється сильним поривчастим вітром, що сприяє швидкому розповсюдженню вогню.

Пожежа спалахнула в Інгульському районі на території деревообробного підприємства. Вогонь охопив територію площею 2000 квадратних метрів. На місці інциденту працювало 64 пожежники та 17 одиниць техніки.

Нагадаємо, вчора, 3 травня, у Берліні сталася пожежа на заводі Iris-T. Там зберігалася сірчана кислота і ціанід міді. Через пожежу частину міста огорнув токсичний дим, жителям розсилали попередження про загрозу.

Також зазначимо, що у Харкові в ніч на 4 травня сталися три пожежі через атаку дронів. Відомо, що поранення отримали чотири людини, зокрема одна дитина.

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