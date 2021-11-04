С ножницами для резки ограждения: в Польше сфотографировали белорусских пограничников
В Польше сфотографировали белорусских пограничников, которые патрулировали забор с инструментом для резки металла. Назвали это очередной провокацией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Мариуша Блащака.
"Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные пограничные ситуации - обычное дело. Кризис на границе вызвал режим Лукашенко", - отметил Блащак.
По словам министра, белорусские пограничники продолжают провоцировать и подталкивать нелегальных мигрантов перебраться на сторону Польши.
"Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", - добавил Блащак.
Nasi żołnierze sfotografowali białoruskich pograniczników z nożycami do cięcia płotu. Takie sytuacje na granicy są codziennością. Kryzys na granicy spowodował reżim Łukaszenki. Białorusini każdego dnia dążą do eskalacji, stosują prowokacje i przepychają migrantów na polską stronę pic.twitter.com/zlb2SgTcI4— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 4, 2021