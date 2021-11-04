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С ножницами для резки ограждения: в Польше сфотографировали белорусских пограничников

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Четверг 04 ноября 2021 18:58
С ножницами для резки ограждения: в Польше сфотографировали белорусских пограничников Фото: в Польше сфотографировали белорусских пограничников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше сфотографировали белорусских пограничников, которые патрулировали забор с инструментом для резки металла. Назвали это очередной провокацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Мариуша Блащака.

"Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные пограничные ситуации - обычное дело. Кризис на границе вызвал режим Лукашенко", - отметил Блащак.

По словам министра, белорусские пограничники продолжают провоцировать и подталкивать нелегальных мигрантов перебраться на сторону Польши.

"Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", - добавил Блащак.

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