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З ножицями для різки огорожі: в Польщі сфотографували білоруських прикордонників

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Четвер 04 листопада 2021 18:58
З ножицями для різки огорожі: в Польщі сфотографували білоруських прикордонників Фото: в Польщі сфотографували білоруських прикордонників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Польщі сфотографували білоруських прикордонників, які патрулювали паркан з інструментом для різки металу. Назвали це черговою провокацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Маріуша Блащака.

"Наші солдати сфотографували білоруських прикордонників із ножицями, які ріжуть паркан. Подібні прикордонні ситуації - звичайна справа. Кризу на кордоні спричинив режим Лукашенка", - відзначив Блащак.

За словами міністра, білоруські прикордонники продовжують провокувати й підштовхувати нелегальних мігрантів перебратися на сторону Польщі.

"Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації та підштовхують мігрантів на польську сторону", - додав Блащак.

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