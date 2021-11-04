З ножицями для різки огорожі: в Польщі сфотографували білоруських прикордонників
В Польщі сфотографували білоруських прикордонників, які патрулювали паркан з інструментом для різки металу. Назвали це черговою провокацією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Маріуша Блащака.
"Наші солдати сфотографували білоруських прикордонників із ножицями, які ріжуть паркан. Подібні прикордонні ситуації - звичайна справа. Кризу на кордоні спричинив режим Лукашенка", - відзначив Блащак.
За словами міністра, білоруські прикордонники продовжують провокувати й підштовхувати нелегальних мігрантів перебратися на сторону Польщі.
"Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації та підштовхують мігрантів на польську сторону", - додав Блащак.
Nasi żołnierze sfotografowali białoruskich pograniczników z nożycami do cięcia płotu. Takie sytuacje na granicy są codziennością. Kryzys na granicy spowodował reżim Łukaszenki. Białorusini każdego dnia dążą do eskalacji, stosują prowokacje i przepychają migrantów na polską stronę pic.twitter.com/zlb2SgTcI4— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 4, 2021