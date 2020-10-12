ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ноябре Apple представит новый MacBook, - Bloomberg

Автор: РБК-Украина

Презентация обновленной линейки ноутбуков американской компании Apple MacBook состоится в ноябре. Однако точная дата на данный момент не известна.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

На презентации компания покажет первый Mac на базе процессоров ARM.

По данным Bloomberg, первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки станет 13-дюймовый MacBook Pro. Ноутбук оснастят 5-нм SoC A14X, производной от A14, использующейся в iPad Air и iPhone 12.

Самые читаемые новости

Особенностью новых процессоров станет улучшенная производительность и экономичность.

Напомним, 13 октября компания Apple проведет онлайн-презентацию, на которой могут представить новые смартфоны iPhone. Также ожидается презентация других устройств, таких как новые AirPods и обновленный Apple TV.

Ранее сообщалось, что Apple на сентябрьской презентации представила новое поколение умных часов и планшетов iPad. Также были представлены новые сервисы компании.

Добавим, что Apple намерена научить Siri говорить по-украински.

Кроме того, компания Apple запатентовала экран, который будет восстанавливаться от повреждений

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины MacBookApple