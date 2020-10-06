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Apple назвала дату презентации новых iPhone

Купертино, Вторник 06 октября 2020 22:01
Apple назвала дату презентации новых iPhone
Фото: магазин Apple (pixabay com)
Автор: Максим Зайченко

Американская компания Apple 13 октября проведет онлайн-презентацию новых iPhone 12. Будут представлены 4 модели смартфонов, а также ожидаются другие устройства и обновления.

Об этом сообщается в официальном сообщении компании журналистам, передает 9to5mac.

Презентация состоится в 20:00 по киевскому времени. Издание отмечает, что покажут сразу четыре новых iPhone:

  • iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма;
  • iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма;
  • iPhone 12 Pro с экраном 6,1 дюйма;
  • iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.

Кроме того, ожидается презентация других устройств, вроде новых наушников и обновления Apple TV.

Напомним, Apple на сентябрьской презентации представила новое поколение умных часов и планшетов iPad.

Также РБК-Украина писало, что Apple намерена научить Siri говорить по-украински.

Отметим, ранее Apple запатентовала экран, который будет восстанавливаться от повреждений

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