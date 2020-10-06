Apple назвала дату презентации новых iPhone

Американская компания Apple 13 октября проведет онлайн-презентацию новых iPhone 12. Будут представлены 4 модели смартфонов, а также ожидаются другие устройства и обновления.
Об этом сообщается в официальном сообщении компании журналистам, передает 9to5mac.
Презентация состоится в 20:00 по киевскому времени. Издание отмечает, что покажут сразу четыре новых iPhone:
Кроме того, ожидается презентация других устройств, вроде новых наушников и обновления Apple TV.
Напомним, Apple на сентябрьской презентации представила новое поколение умных часов и планшетов iPad.
Также РБК-Украина писало, что Apple намерена научить Siri говорить по-украински.
Отметим, ранее Apple запатентовала экран, который будет восстанавливаться от повреждений