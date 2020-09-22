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Apple намерена научить Siri говорить по-украински

Купертино, Вторник 22 сентября 2020 11:43
Apple намерена научить Siri говорить по-украински
Фото: Apple (flickr.com Andy)
Автор: РБК-Украина

Американская IT-компания Apple может научить голосового помощника Siri говорить по-украински. На сегодня голосовой помощник поддерживает ряд языков, но не украинский.

Об этом свидетельствует размещенная на сайте Apple вакансия аналитика аннотаций со знанием украинского языка.

В частности, от кандидата требуется знание украинского языка в совершенстве и способность различать нюансы его диалектов. Это свидетельствует о том, что Siri хотят научать понимать и отвечать на украинском языке.

Аналитик аннотаций должен слушать и транскрибировать аудиофайлы, а также оценивать ответы голосового помощника и использование Siri украинского языка на основе данных клиентов, которые примут участие в программе оценки качества.

Напомним, РБК-Украина писало, что Apple на сентябрьской презентации представила новое поколение умных часов и планшетов iPad.

В то же время Европейская комиссия намерена усилить контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями, в том числе Apple. Это необходимо для защиты потребителей и менее крупных конкурентов. Новые правила планируют разработать до конца года.

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