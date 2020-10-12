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В ноябре Apple представит новый MacBook, - Bloomberg

Калифорния, Понедельник 12 октября 2020 20:47
В ноябре Apple представит новый MacBook, - Bloomberg
Фото: Macbook (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Презентация обновленной линейки ноутбуков американской компании Apple MacBook состоится в ноябре. Однако точная дата на данный момент не известна.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

На презентации компания покажет первый Mac на базе процессоров ARM.

По данным Bloomberg, первым компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки станет 13-дюймовый MacBook Pro. Ноутбук оснастят 5-нм SoC A14X, производной от A14, использующейся в iPad Air и iPhone 12.

Особенностью новых процессоров станет улучшенная производительность и экономичность.

Напомним, 13 октября компания Apple проведет онлайн-презентацию, на которой могут представить новые смартфоны iPhone. Также ожидается презентация других устройств, таких как новые AirPods и обновленный Apple TV.

Ранее сообщалось, что Apple на сентябрьской презентации представила новое поколение умных часов и планшетов iPad. Также были представлены новые сервисы компании.

Добавим, что Apple намерена научить Siri говорить по-украински.

Кроме того, компания Apple запатентовала экран, который будет восстанавливаться от повреждений

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