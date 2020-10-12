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У листопаді Apple представить новий MacBook, - Bloomberg

Каліфорнія, Понеділок 12 жовтня 2020 20:47
У листопаді Apple представить новий MacBook, - Bloomberg
Фото: Macbook (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Презентація оновленої лінійки ноутбуків американської компанії Apple MacBook відбудеться в листопаді. Однак точна дата на цей час не відома.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

На презентації компанія покаже перший Mac на базі процесорів ARM.

За даними Bloomberg, першим комп'ютером Apple на процесорі ARM власної розробки стане 13-дюймовий MacBook Pro. Ноутбук оснастять 5-нм SoC A14X, похідною від A14, що використовується в Air iPad і iPhone 12.

Особливістю нових процесорів стане покращена продуктивність і економічність.

Нагадаємо, 13 жовтня компанія Apple проведе онлайн-презентацію, на якій можуть представити нові смартфони iPhone. Також очікується презентація інших пристроїв, таких як нові AirPods і оновлений Apple TV.

Раніше повідомлялося, що Apple на вересневої презентації представила нове покоління розумних годин і планшетів iPad. Також були представлені нові сервіси компанії.

Додамо, що Apple має намір навчити Siri говорити українською.

Крім того, компанія Apple запатентувала екран, який буде відновлюватися від пошкоджень

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