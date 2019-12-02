Ноябрь в Киеве был значительно теплее климатической нормы

Среднемесячная температура ноября 2019 года в Киеве составила 4,6 градусов тепла, что выше климатической нормы на 2,5 градуса, об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, с декабря прошлого года по нынешний ноябрь все месяца оказались теплее климатической нормы.

Как отмечают метеорологи, температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, поскольку первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 6 градусов, вторая - на 5 градусов, а уже с третьей декады началось резкое снижение зимних температур.

Холоднее всего было 22 числа, когда минимальная температура опускалась под утро до 9,7 градусов мороза, а теплее всего - 6 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до 19,4 градусов тепла, что стало рекордным значением для этого дня. Всего в ноябре было 5 температурных рекордов.

По данным обсерватории, в Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 28 мм осадков, что составило 55% климатической нормы.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура декабря 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средних многолетних значений.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, среди украинцев осень чаще всего ассоциируется или с такими малоприятными явлениями, как дождь, морось, туман, ветер, похолодание (33%), или с более приятными золотой порой, листопадом, бабьим летом, бархатным сезоном (30%).