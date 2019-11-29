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Украинцы дали оценку осени

Новости » Общество     29.11.2019 - 22:30
Украинцы дали оценку осени
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Большинству украинцев осень нравится, несмотря на негативные ассоциации с платежками за тепло

Среди украинцев осень чаще всего ассоциируется либо с такими малоприятными явлениями, как дождь, слякоть, туман, ветер, похолодание (33%), либо с более приятными золотой порой, листопадом, бабьим летом, бархатным сезоном (30%). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Значительно реже украинцы ассоциируют осень с более практичными вещами: сбором урожая (10%) и его консервированием (6%), подготовительными работами в саду и огороде (4%), началом отопительного сезона с последствиями в виде тарифов ЖКХ (8%).

Для 5% жителей Украины осень - это и лес и грибы, еще для 3% - глинтвейн, пикники, парки, прогулки в листве.

У 5% украинцев осень вызывает уныние и грусть, для 4% - означает неизбежное приближение зимы.

По 3% опрошенных связывают осень с началом учебного года, отдыхом после лета, коротким днем, а также с наиболее известными строками поэтов об осени.

Украинцы дали оценку осени

Несмотря на такие различные ассоциации, которые вызывает осень, большинству украинцев это время года нравится (69%), а иначе к ней относятся 27% жителей страны.

Украинцы дали оценку осени

Хотя с сезонными заболеваниями или обострениями осень связывает лишь 2% украинцев, треть признает свою подверженность такому явлению, как "осенняя депрессия": у 31% оно носит эпизодический характер, а еще у 4% - постоянный. Впрочем, большинство украинцев (61%) никогда не сталкивались с "осенней депрессией".

Украинцы дали оценку осени

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (45%) заявили, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года.

Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве было установлено несколько температурных рекордов.

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