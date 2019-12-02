Листопад у Києві був значно тепліший за кліматичну норму

Середньомісячна температура листопада 2019 року у Києві становила 4,6 градусів тепла, що вище за кліматичну норму на 2,5 градусів, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.

Як зазначають метеорологи, температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 6 градусів, друга -на 5 градусів, а вже з третьої декади розпочалось різке зниження до зимових температур.

Найхолодніше було 22 числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 9,7 градусів морозу, а найтепліше - 6 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до 19,4 градусів тепла, що стало рекордним значенням для цього дня. Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.

За даними обсерваторії, у Києві на проспекті Науки за місяць випало 28 мм опадів, що склало 55% кліматичної норми.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура грудня 2019 року в Україні становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму - до 3 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

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