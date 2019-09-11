Новый ЦИК может быть сформирован до октября

Новый состав Центральной избирательной комиссии может быть сформирован до октября. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий отметил, что голосование за увольнение членов ЦИК должно быть вынесено в парламент в четверг, 12 сентября. По его словам, сейчас между фракциями продолжаются переговоры.

"Голосование вероятно состоится завтра. Надеемся, что 300 голосов будет", - заявил Качура.

Он также добавил, что парламент не будет затягивать с представлением кандидатур в новый состав ЦИК.

"Мы должны выбрать новый состав ЦИК в течение двух недель. До октября, я думаю, будет 100% новый ЦИК", - заверил депутат ВР.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендует парламенту одобрить представление президента Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска состава ЦИК.

РБК-Украина ранее анонсировало, что Рада может рассмотреть вопрос досрочного роспуска ЦИК уже 12 сентября. Отметим, в Комитете избирателей Украины заявили, что объективные причины для роспуска комиссии отсутствуют.

Во вторник, 10 сентября, президент направил в ВР представление об увольнении нынешнего состава Центризбиркома.