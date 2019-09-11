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Нова ЦВК може бути сформована до жовтня

Новини » Політика    11.09.2019 - 18:03
Нова ЦВК може бути сформована до жовтня
Фото: будівля ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

За звільнення ЦВК Рада може проголосувати вже завтра

Новий склад Центральної виборчої комісії може бути сформований до жовтня. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар зазначив, що голосування за звільнення членів ЦВК має бути винесено до парламенту у четвер, 12 вересня. За його словами, наразі між фракціями тривають перемовини.

"Голосування ймовірно відбудеться завтра. Сподіваємось, що 300 голосів буде", - заявив Качура.

Він також додав, що парламент не буде затягувати з поданням кандидатур до нового складу ЦВК.

"Ми маємо обрати новий склад ЦВК впродовж двох тижнів. До жовтня, я думаю, буде 100% новий ЦВК", - запевнив депутат ВР.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендує парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу ЦВК.

РБК-Україна раніше анонсувало, що Рада може розглянути питання дострокового розпуску ЦВК вже 12 вересня. Відзначимо, в Комітеті виборців України заявили, що об'єктивні причини для розпуску комісії відсутні.

У вівторок, 10 вересня, президент направив до ВР подання про звільнення нинішнього складу Центрвиборчкому.

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