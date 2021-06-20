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В Иране произошло аварийное отключение единственной атомной электростанции

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Иран, Воскресенье 20 июня 2021 21:29
В Иране произошло аварийное отключение единственной атомной электростанции Фото: в Иране произошло аварийное отключение АЭС "Бушер" (flickr.com/135797363@N05)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 20 июня, единственная иранская атомная электростанция подверглась временной аварийной остановке. В стране возможны перебои с электричеством.

Об этом сообщает издание Arab News.

Сотрудник государственной электроэнергетической компании Голамали Рахшанимехр заявил что остановка Бушерской АЭС произошла в субботу и продлится три-четыре дня.

Это первый случай, когда Иран сообщает об аварийной остановке АЭС, расположенной в южном портовом городе Бушер. Она была введена в эксплуатацию в 2011 году при содействии России.

В марте официальный представитель ядерного ведомства Махмуд Джафари заявил, что станция может прекратить работу, поскольку Иран не может закупать детали и оборудование для нее у России из-за санкций, введенных Соединенными Штатами в 2018 году.

АЭС "Бушер" заправляется ураном, произведенным в России, а не в Иране, и находится под наблюдением Международного агентства по атомной энергии ООН.

Как сообщает издание ISNA, в иранской столице Тегеране отключили от электроснабжения 57 правительственных и неправительственных организаций с высоким уровнем потребления в столице, чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии в город.

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Иран электростанции
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