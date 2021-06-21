Новий президент Ірану заявив, що не зустрічатиметься з Байденом
Новообраний президент Іран Ебрагім Раїсі заявив, що не зустрічатиметься з президентом США Джо Байденом. За його словами, він також не буде вести переговори за програмою Тегерана і закликав США зняти санкції.
Про це він заявив на прес-конференції, повідомляє Isna.ir.
На питання про можливу зустріч з президентом США Джо Байденом у разі, якщо санкції з Ірану будуть зняті, Раїсі коротко відповів: "Ні".
Він також заявив, що США зобов'язані зняти санкції з Ірану.
"Я настійно рекомендую уряду США діяти швидко і виконувати взяті на себе зобов'язання, скасувати всі санкції й продемонструвати свою чесність", - заявив Раїсі.
Що стосується програми Ірану з балістичних ракет і про підтримку їм регіональних ополченців, Раїсі сказав, що ці питання "не підлягають обговоренню".
"Регіональні та ракетні питання не підлягають обговоренню", - сказав він.
Нагадаємо, на президентських виборах в Ірані переміг Ебрагім Раїсі. Він відомий, як жорсткий суддя, який потрапив під санкції США за порушення прав людини.
Раніше повідомлялося, що новий прем'єр-міністр Ізраїлю застерігає світ від ядерної угоди з Іраном після президентських виборів. Він назвав режим Раїсі "режимом жорстких катів".