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Новий президент Ірану заявив, що не зустрічатиметься з Байденом

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Іран, Понеділок 21 червня 2021 16:45
Новий президент Ірану заявив, що не зустрічатиметься з Байденом Фото: Ебрагім Раїсі, президент Ірану (Wikimedia Commons)
Автор: Наталья Скороход

Новообраний президент Іран Ебрагім Раїсі заявив, що не зустрічатиметься з президентом США Джо Байденом. За його словами, він також не буде вести переговори за програмою Тегерана і закликав США зняти санкції.

Про це він заявив на прес-конференції, повідомляє Isna.ir.

На питання про можливу зустріч з президентом США Джо Байденом у разі, якщо санкції з Ірану будуть зняті, Раїсі коротко відповів: "Ні".

Він також заявив, що США зобов'язані зняти санкції з Ірану.

"Я настійно рекомендую уряду США діяти швидко і виконувати взяті на себе зобов'язання, скасувати всі санкції й продемонструвати свою чесність", - заявив Раїсі.

Що стосується програми Ірану з балістичних ракет і про підтримку їм регіональних ополченців, Раїсі сказав, що ці питання "не підлягають обговоренню".

"Регіональні та ракетні питання не підлягають обговоренню", - сказав він.

Нагадаємо, на президентських виборах в Ірані переміг Ебрагім Раїсі. Він відомий, як жорсткий суддя, який потрапив під санкції США за порушення прав людини.

Раніше повідомлялося, що новий прем'єр-міністр Ізраїлю застерігає світ від ядерної угоди з Іраном після президентських виборів. Він назвав режим Раїсі "режимом жорстких катів".

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