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Новый президент Ирана назвал условие участия Тегерана в переговорах по ядерной сделке

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новый президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Тегеран не будет участвовать в переговорах по ядерной сделке, если они будут отвечать интересам страны. Также он заявил, что США должны отменить антииранские санкции.

Об этом Эбрагим Раиси заявил в ходе своей первой пресс-конференции на посту главы государства.

"Мы не намерены вести переговоры по ядерной сделке, если они не будут отвечать интересам нашей страны", - сказал Раиси.

Он также добавил, что США обязаны снять санкции с Ирана, а Европа не должна подвергаться влиянию и давлению со стороны Вашингтона.

Напомним, в Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В США заявили, что намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку.

Отметим, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предостерег государства мира от продолжения переговоров по ядерной сделке после избрания нового президента Ирана Ибрагима Райси.

Как сообщало РБК-Украина, судья Ибрахим Раисе, который попал под санкции США за нарушение прав человека, одержал уверенную победу на президентских выборах в Иране. Выборы отмечены апатией избирателей на фоне экономических трудностей и политических ограничений.

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Иранядерное соглашение