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Новий президент Ірану назвав умову участі Тегерана в переговорах щодо ядерної угоди

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новий президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Тегеран не братиме участі в переговорах щодо ядерної угоди, якщо вони відповідатимуть інтересам країни. Також він заявив, що США повинні скасувати антиіранські санкції.

Про це Ебрагім Раїсі заявив в ході своєї першої прес-конференції на посаді глави держави.

"Ми не маємо наміру вести переговори щодо ядерної угоди, якщо вони не будуть відповідати інтересам нашої країни", - сказав Раїсі.

Він також додав, що США зобов'язані зняти санкції з Ірану, а Європа не повинна піддаватися впливу і тиску з боку Вашингтона.

Нагадаємо, у Відні з початку квітня проходять переговори щодо ядерної програми Ірану. У США заявили, що мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть у разі повернення Тегерана в ядерну угоду.

Відзначимо, новий прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт застеріг держави світу від продовження переговорів щодо ядерної угоди після обрання нового президента Ірану Ібрагіма Райсі.

Як повідомляло РБК-Україна, суддя Ібрахім Раїсі, який потрапив під санкції США за порушення прав людини, здобув впевнену перемогу на президентських виборах в Ірані. Вибори відзначені апатією виборців на тлі економічних труднощів і політичних обмежень.

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Іранядерное соглашение