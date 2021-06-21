Новий президент Ірану назвав умову участі Тегерана в переговорах щодо ядерної угоди

Новий президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Тегеран не братиме участі в переговорах щодо ядерної угоди, якщо вони відповідатимуть інтересам країни. Також він заявив, що США повинні скасувати антиіранські санкції.

Про це Ебрагім Раїсі заявив в ході своєї першої прес-конференції на посаді глави держави.

"Ми не маємо наміру вести переговори щодо ядерної угоди, якщо вони не будуть відповідати інтересам нашої країни", - сказав Раїсі.

Він також додав, що США зобов'язані зняти санкції з Ірану, а Європа не повинна піддаватися впливу і тиску з боку Вашингтона.