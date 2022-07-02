Новый пакет помощи от США существенно усилит ПВО Украины, - Зеленский

Он поблагодарил президента США Джо Байдена за объявление о новом пакете военной помощи Украине.

"Я особенно благодарен сегодня США и лично Байдену за объявленный именно сегодня новый пакет поддержки для Украины, включающий очень мощные системы NASAMS – зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали для такого снабжения".

Президент отметил, что Украина договаривается и о другом новом оружии от партнеров и делает все, чтобы сломать преимущество оккупантов.

Напомним, 1 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 млн долларов. Он включает две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Отметим, президент США Джо Байден обещал предоставить Украине новое вооружение после саммита НАТО в Мадриде.

Напомним, системы ПВО NASAMS способны поражать воздушные цели на средних и дальних расстояниях. Подробнее в материале "NASAMS для Украины: какие комплексы для ВСУ поставят США и что о них нужно знать".

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