Новий пакет допомоги від США суттєво посилить ППО України, - Зеленський

Він подякував президенту США Джо Байдену за оголошення про новий пакет військової допомоги Україні.

"Я особливо вдячний сьогодні США і особисто Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, що включає дуже потужні системи NASAMS – зенітний ракетний комплекс, який істотно посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали для такого постачання".

Президент зазначив, що Україна домовляється і про іншу нову зброю від партнерів і робить все, щоб зламати перевагу окупантів.

Нагадавши, 1 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 820 млн доларів. Він включає дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Зазначимо, президент США Джо Байден обіцяв надати Україні нове озброєння після саміту НАТО в Мадриді.

Нагадаємо, системи ППО NASAMS здатні вражати повітряні цілі на середніх і далеких відстанях. Детальніше в матеріалі "NASAMS для України: які комплекси для ЗСУ поставлять США і що про них потрібно знати".

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