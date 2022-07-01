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США выделили военную помощь Украине на 820 млн долларов: что в нее войдет

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 01 июля 2022 21:41
США выделили военную помощь Украине на 820 млн долларов: что в нее войдет Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной военной помощи Украине на 820 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны США.

Согласно пресс-релиза Пентагона, данная сумма включает 770 млн долларов из фондов Инициативы содействия безопасности Украины (USAT), а также санкционированную президентом США Джо Байденом помощь на 50 млн долларов.

В рамках этого пакета Украина получит:

  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • две передовые зенитно-ракетные системы (NASAMS);
  • до 150 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;
  • четыре дополнительных контрбатарейных радара.

Также сообщается, что вооружение будет закуплено у военной промышленности, то есть это не будут поставки из запасов Министерства обороны США. Соответственно, сегодняшнее объявление означает начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже поблагодарил США за военную помощь.

Обновлено на 22:20

Также на решение США отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Приветствую историческое решение США о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, включая современные системы противовоздушной обороны. Спасибо президенту США за неизменное лидерство и поддержку Украины в борьбе с агрессором. Вместе - к победе!", - написал он в своем Twitter.

Отметим, президент США Джо Байден обещал предоставить Украине новое вооружение после саммита НАТО в Мадриде.

Напомним, системы ПВО NASAMS способны поражать воздушные цели на средних и дальних расстояниях. Подробнее в материале "NASAMS для Украины: какие комплексы для ВСУ поставят США и что о них нужно знать".

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