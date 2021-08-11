Есть новый кандидат. Стало известно, когда объявят имя тренера сборной Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) рассматривает еще одного кандидата на пост тренера сборной Украины, кроме Сергея Реброва. Окончательное решение касательно нового тренера примут на следующей неделе.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в УАФ.
По словам собеседников РБК-Украина, как один из кандидатов на должность тренера украинской сборной рассматривается Александр Петраков, под руководством которого молодежная сборная стала чемпионом мира в 2019 году.
Также известно, что заседание исполкома, на котором будет принято окончательное решение, должно состояться во вторник, 17 августа.
Напомним, до этого в УАФ говорили, что кандидатура Реброва является приоритетной, но на пост тренера сборной Украины рассматривают и других кандидатов.
Как известно, должность тренера украинской сборной стала вакантной после того, как в УАФ закончился контракт с Андреем Шевченко.