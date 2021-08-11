Є новий кандидат. Стало відомо, коли оголосять ім'я тренера збірної України з футболу

Українська асоціація футболу (УАФ) розглядає ще одного кандидата на пост тренера збірної України, крім Сергія Реброва. Остаточне рішення щодо нового тренера ухвалять наступного тижня.
Про це РБК-Україна розповіли джерела в УАФ.
За словами співрозмовників РБК-Україна, як один з кандидатів на посаду тренера української збірної розглядається Олександр Петраков, під керівництвом якого молодіжна збірна стала чемпіоном світу у 2019 році.
Також відомо, що засідання виконкому, на якому буде прийнято остаточне рішення, має відбутися у вівторок, 17 серпня.
Нагадаємо, до цього в УАФ говорили, що кандидатура Реброва є пріоритетною, але на посаду тренера збірної України розглядають й інших кандидатів.
Як відомо, посада тренера української збірної стала вакантної після того, як в УАФ закінчився контракт з Андрієм Шевченком.