Є новий кандидат. Стало відомо, коли оголосять ім'я тренера збірної України з футболу

Українська асоціація футболу (УАФ) розглядає ще одного кандидата на пост тренера збірної України , крім Сергія Реброва. Остаточне рішення щодо нового тренера ухвалять наступного тижня.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в УАФ.

За словами співрозмовників РБК-Україна, як один з кандидатів на посаду тренера української збірної розглядається Олександр Петраков, під керівництвом якого молодіжна збірна стала чемпіоном світу у 2019 році.

Також відомо, що засідання виконкому, на якому буде прийнято остаточне рішення, має відбутися у вівторок, 17 серпня.