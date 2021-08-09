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УАФ сегодня не назначит нового тренера сборной: названа причина

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Понедельник 09 августа 2021 19:51
УАФ сегодня не назначит нового тренера сборной: названа причина Фото: УАФ сегодня не назначит нового тренера сборной (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 9 августа, состоялось заседание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. Во время встречи участники обсуждали возможные кандидатуры на пост нового главного тренера национальной сборной по футболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АУФ.

Члены исполкома поручили администрации УАФ и комитета национальных сборных команд провести переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера сборной Украины.

Так, до 12 августа администрация УАФ должна проинформировать исполком об итогах переговорах.

Следующее заседание Исполкома УАФ запланировано на 12 августа.

Напомним, ранее глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что назначение Сергея Реброва главным тренером сборной Украины по футболу состоится 9 августа.

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