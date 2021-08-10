УАФ о новом тренере сборной: Ребров в приоритете, но рассматриваем и другие варианты

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов заявил, что кандидатура Сергея Реброва на должность главного тренера сборной Украины по футболу является в приоритете. Однако на этот пост также рассматриваются и другие кандидаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SportArena .

"Могу сказать, что приоритетом является Сергей Ребров, однако возникли юридические нюансы с его клубом. Мы в ожидании решения его ситуации, но будем рассматривать и другие варианты", - заявил вице-президент УАФ.

По его словам, УАФ есть кого выбрать среди украинских тренеров, но кто именно входит в список потенциальных кандидатов он не уточнил.