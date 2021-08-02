УАФ назвала причину ухода Шевченко из сборной Украины. Нового тренера выберут через неделю

Украинская ассоциация футбола сообщила, что в июне прошлого года предложила бывшему главному тренеру сборной Украины по футболу Андрею Шевченко продлить контакт до конца 2022 года. Однако Шевченко неоднократно заявлял, что после чемпионата Европы намерен перейти на клубную работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ .

"Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью", - говорится в сообщении.

В УАФ отметили, что согласились на такие условия контракта и поэтому 30 июля истек срок соглашения между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной.

При этом отмечается, что 9 августа должно состояться заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины.