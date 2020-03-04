Новый Кабмин Шмыгаля принес присягу

Новый Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта 2020 года, принес присягу на внеочередном заседании Верховной рады. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, присягу сегодня принесли:

Вадим Пристайко - вице-премьер по вопросам евроинтеграции;

- вице-премьер по вопросам евроинтеграции; Алексей Резников - вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;

- вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий; Михаил Федоров - вице-премьер и министр цифровой трансформации;

- вице-премьер и министр цифровой трансформации; Арсен Аваков - министр внутренних дел;

- министр внутренних дел; Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов;

- министр по делам ветеранов; Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта;

- министр молодежи и спорта; Илья Емец - министр здравоохранения;

- министр здравоохранения; Владислав Криклий - министр инфраструктуры;

- министр инфраструктуры; Марина Лазебная - министр социальной политики;

- министр социальной политики; Денис Малюська - министр юстиции;

- министр юстиции; Олег Немчинов - министр Кабинета министров;

- министр Кабинета министров; Игорь Уманский - министр финансов;

- министр финансов; Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий;

- министр развития общин и территорий; Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел;

- министр иностранных дел; Андрей Таран - министр обороны.

Кроме того, сейчас остаются вакантными должности глав четырех министерств.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодняшнем внеочередном заседании Верховная рада назначила новый состав Кабинета министров, который был предложен премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также парламент назначил новых министра иностранных дел и министра обороны.

Как известно, сегодня парламент назначил Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. За назначение проголосовал 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.