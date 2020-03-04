Новый Кабмин Шмыгаля принес присягу

Вакантными остаются должности 4 министров
Новый Кабинет министров Украины, возглавляемый премьером Денисом Шмыгалем, в среду, 4 марта 2020 года, принес присягу на внеочередном заседании Верховной рады. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Так, присягу сегодня принесли:
Кроме того, сейчас остаются вакантными должности глав четырех министерств.
Напомним, ранее сообщалось, что на сегодняшнем внеочередном заседании Верховная рада назначила новый состав Кабинета министров, который был предложен премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также парламент назначил новых министра иностранных дел и министра обороны.
Как известно, сегодня парламент назначил Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. В правительстве Гончарука Шмыгаль занимал должность вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий. За назначение проголосовал 291 нардеп, 59 против, 46 воздержались и 9 не голосовали.