Новий Кабмін Шмигаля склав присягу

Вакантними залишаються посади 4 міністрів
Новий Кабінет міністрів України, очолюваний прем'єром Денисом Шмигалем, у середу, 4 березня 2020 року, склав присягу на позачерговому засіданні Верховної ради. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Так, присягу сьогодні склали:
Крім того, станом на зараз залишаються вакантними посади голів чотирьох міністерств.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Також парламент призначив нових міністра закордонних справ та міністра оборони.
Як відомо, сьогодні парламент призначив Дениса Шмигаля новим прем'єр-міністром України. В уряді Гончарука Шмигаль обіймав посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій. За призначення проголосував 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.