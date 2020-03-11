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ТКГ в Минске договорилась об одновременном открытии КПВВ в Золотом и Счастье

Новости » Политика     11.03.2020 - 22:57
ТКГ в Минске договорилась об одновременном открытии КПВВ в Золотом и Счастье
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Также достигнуты договоренности в вопросах разведения сил и средств

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 11 марта стороны достигли договоренности в вопросе одновременного открытия КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Кроме того, были достигнуты договоренности по вопросу обмена удерживаемыми лицами. Стороны договорились:

  • представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных увольнений в кратчайший срок.
  • представить в ТКГ окончательно согласованы списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения включительно по итогам проверки, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК определенных лиц на территориях Украины и ОРДЛО.

Также достигнуты договоренности в вопросах разведения сил и средств и введение Консультативного совета.

От Украины на заседании присутствовал руководитель ОП Андрей Ермак.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что 11 марта Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась в течение недели определить список людей, которые подлежат освобождению на Донбассе.

РБК-Украина писало, что стороны договорились в течение недели определить новые участки разведение сил от линии соприкосновения.

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