ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий імпульс: Єрмак пояснив участь у переговорах контактної групи

Новини » Політика     12.03.2020 - 14:00
Новий імпульс: Єрмак пояснив участь у переговорах контактної групи
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Єрмак залишається радником Зеленського в нормандському форматі

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак брав участь у вчорашній зустрічі контактної групи в Мінську, щоб надати новий імпульс переговорам щодо Донбасу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Лінія Єрмака: як новий глава Офісу президента нарощує вплив".

Зокрема, в коментарі РБК-Україна Єрмак пояснив, що його основним завданням є забезпечення максимально ефективної роботи президента. Він уточнив, що в його сферу входять внутрішній і зовнішньополітичний напрямки.

"Тому, як і раніше, я предствляю Україну в переговорах у нормандському форматі в якості дипломатичного радника президента Володимира Зеленського, одного з лідерів "нормандської четвірки". Так, для того, щоб надати процесу переговорів новий імпульс, я був присутній на останній зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, на вчорашній зустрічі в Мінську сторони домовилися відкрити нові КПВВ в Золотому і Щасті Луганської області.

Крім того, представник російського президента Володимира Путіна на переговорах Дмитро Козак заявив, що протягом тижня повинні визначити нові ділянки розведення сил на лінії зіткнення.

Єрмак бере участь у підборі кандидатів на посади в Кабміні
Новини України Андрій ЄрмакКонтактная групаНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся