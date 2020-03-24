В Днепре умер мужчина с подозрением на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Результаты теста будут известны завтра

В Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия из Египета, и у которого подозревают заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что мужчина почувствовал недомогание раньше, однако к врачам обратился только сегодня. На "скорой" его в тяжелом состоянии доставили в Днепровскую городскую больницу №21. Спасти его не удалось. Результаты теста на коронавирус будут известны завтра, 25 марта.

"Стал ли причиной осложнений стал именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра", - сказал председатель Днепропетровской ОГА.

Сейчас в Днепропетровской области два лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Еще девять человек сейчас проверяют на COVID-19.

Ранее сообщалось, что на сегодня выявлено 97 инфицированных коронавирусом в Украине.

РБК-Украина писало, что вечером 24 марта количество киевлян, которые заболели коронавирусом COVID-19, выросло до 31 человека.