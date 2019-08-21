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Новый глава Всемирного банка впервые посетит Украину

Новости » Политика    21.08.2019 - 12:09
Новый глава Всемирного банка впервые посетит Украину
Фото: Дэвид Мелпас (flickr com worldbank)

Во время двухдневного визита Малпасс встретится с Зеленским, а также с фермерами

Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс прибудет в Киев в четверг, 22 августа 2019 года, с двухдневным визитом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, это будет первый визит господина Малпасса после того, как 9 апреля 2019 года он занял должность президента Группы Всемирного банка.

По данным пресс-службы, в пятницу, 23 августа, Малпасс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он планирует встретиться с министром финансов, главой Национального банка Украины, городскими головами, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

"Во время визита господин Малпасс обсудит планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на ускорение экономического развития и создание новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мелпас был избран новым президентом Группы Всемирного банка.

Как сообщало РБК-Украина, 7 января руководитель Всемирного банка Джим Ен Ким объявил об отставке после более шести лет на этой должности.

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