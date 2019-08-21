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Новий голова Світового банку уперше відвідає Україну

Новини » Політика    21.08.2019 - 12:09
Новий голова Світового банку уперше відвідає Україну
Фото: Девід Мелпас (flickr com worldbank)

Під час дводенного візиту Малпасс зустрінеться з Зеленським, а також фермерами

Президент групи Світового банку Девід Малпасс прибуде до Києва в четвер, 22 серпня 2019 року, з дводенним візитом. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається в повідомленні, це буде перший візит пана Малпасса до України після того, як 9 квітня 2019 року він посів посаду президента Групи Світового банку.

За даними прес-служби, у п'ятницю, 23 серпня, Малпасс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він планує зустрітися з міністром фінансів, головою Національного банку України, міськими головами, народними депутатами, представниками банківського сектору, фермерами та представниками приватного сектору.

"Під час візиту пан Малпасс обговорюватиме плани реалізації в Україні економічних реформ, спрямованих на прискорення економічного розвитку та створення нових робочих місць і ширших можливостей для народу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня заступник міністра фінансів США з міжнародних справ Девід Мелпас був обраний новим президентом Групи Світового банку.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 січня керівник Світового банку Джим Ен Кім оголосив про відставку після більше шести років на цій посаді.

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