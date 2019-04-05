Избран новый президент Всемирного банка

Фото: Девид Мелпас (flickr com worldbank)

Президентом назначили Дэвида Мелпаса

Замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мелпаса избрали новым президентом Всемирного банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление на сайте Всемирного банка.

Отмечается, что Мелпас приступит к исполнению своих обязанностей с 9 апреля.

"Исполнительные директора прошли процедуру отбора, согласованную в 2011 году. Процесс включал открытую, прозрачную кандидатуру, где любой член Банка может быть предложен любым исполнительным директором или губернатором через исполнительного директора. Затем было проведено тщательную проверку и всестороннее интервью исполнительными директорами господина Мелпасса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Совет Всемирного банка с нетерпением ожидает сотрудничества с господином Мелпасом по реализации соглашения “Форвард Взгляд” и пакета капитала, как это определено в документе “Устойчивое финансирование для устойчивого развития”.

Известно, что кандидатуру Мелпаса, известного своими консервативными взглядами, на пост главы банка 6 февраля выдвинул Дональд Трамп, после того как 1 февраля пост президента организации покинул Джим Ен Ким.

РБК-Украина писало, что 7 января руководитель Всемирного банка Джим Ен Ким объявил об отставке после более шести лет на этой должности.